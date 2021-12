ufficiale Trento, risoluzione consensuale con l'attaccante Vincenzo Ferrara

"A.C. Trento 1921 comunica di aver raggiunto, in data odierna, l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Ferrara. A.C. Trento 1921 augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Con questa nota il club tentino ha annunciato l'addio dell'attaccante arrivato la scorsa estate dal Fano e che in questa stagione aveva collezionato dieci presenze senza segnare gol