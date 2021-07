ufficiale Triestina, Miccoli entra nei quadri tecnici del settore giovanile alabardato

vedi letture

Serie C

Ieri alle 20:04 Serie C

Una grande novità in casa Triestina, e un nuovo ruolo per l'ex attaccante Fabrizio Miccoli: che da oggi entra nei quadri tecnici del settore giovanile alabardato, andando a seguire maggiormente la formazione Primavera.

Questo il comunicato del club:

"Una straordinaria carriera da giocatore con la maglia della Nazionale e con quelle di Juve, Benfica, Fiorentina, Lecce, Perugia, Ternana e Palermo. Esperienze calcistiche di valore assoluto da portare nella nostra squadra Primavera e in generale in tutto il settore giovanile alabardato, con l'obiettivo di insegnare calcio ai nostri giovani e di essere un trait d'unione con la prima squadra di Mister Bucchi. Da oggi Fabrizio Miccoli, nato a Nardò (Lecce) il 27 giugno 1979, entra ufficialmente a far parte della famiglia alabardata seguendo principalmente le sorti della formazione Primavera, ma pronto a mettere a disposizione la propria competenza calcistica anche all'intero movimento. Benvenuto all'Unione, Fabrizio!".