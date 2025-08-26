Inter, Bastoni: "Felici della prestazione, abbiamo fatto vedere la nostra voglia di rivalsa"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 5-0 sul Torino nella prima giornata di Serie A: "Avevamo grande voglia dopo un finale complicato della scorsa stagione, stasera siamo molto felici della prestazione. E' importante aver segnato perché ha sbloccato la partita, sono felice di aver dedicato il gol a mia famiglia Camilla sperando di segnare più spesso quest'anno. Mancano ancora 37 partite, cercheremo di vincerle tutte. Abbiamo fatto vedere che l'Inter ha grande voglia di rivalsa".