Inter, Chivu su Lookman: "Non posso parlare di chi non fa parte di questa rosa"

Nel corso della sua lunga intervista rilasciata a Sky Sport dopo il successo per 5-0 contro il Torino, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato anche del rischio di essere così aggressivi con difensori un po' lenti: "Si tratta dell'atteggiamento di tutta la squadra, come difendono, come pressano, come chiudono le linee di passaggio. Lavoriamo sulle letture, ma io non ho paura di niente, ho giocatori e difensori evoluti, siamo una squadra che sta difendendo abbastanza bene e che vuole migliorare ancora di più".

Avete cambiato la preparazione? Anno scorso è mancata la benzina a un certo punto.

"Non è solo una questione di gambe, ma anche di testa. Io faccio leva molto sull'aspetto mentale, altrettanto importante quanto la preparazione fisica. Ti dà sempre qualcosina in più e stiamo lavorando molto sotto questo aspetto".

Voleva giocare con Lookman, Thuram e Lautaro Martinez tutti insieme dall'inizio?

"Lookman non fa parte della nostra rosa, è dell'Atalanta. Non posso parlare dei giocatori che non fanno parte di questo gruppo, di questa rosa".

Si aspetta qualcosa nei prossimi giorni dal mercato?

"Sono un po' scarico e vuoto, preferirei parlare della partita e basta. Avremo tempo per discuterne, manca ancora qualche giorno alla fine".

Clicca qui per leggere tutta l'intervista a Cristian Chivu.