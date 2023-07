ufficiale Turris, dalla Casertana arriva Guida. Contratto annuale per l'attaccante

vedi letture

Serie C

Oggi alle 11:21 Serie C

Dopo una lunga trafila nel settore giovanile della Salernitana, che lo ha visto protagonista per ben otto stagioni, per Angelo Guida era arrivato il momento del salto "tra i grandi", con la passata stagione vissuta in Serie D alla Casertana; adesso, è arrivato il salto nel professionismo, con il calciatore che è stato tesserato dalla Turris, con la quale ha sottoscritto un contratto annuale.

Ecco la nota del club:

"La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato il calciatore Angelo Guida. L’attaccante, classe 2002, si lega al nostro club per un anno.

Guida, nativo di Caserta, è un prodotto del settore giovanile della Salernitana. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Casertana.

Benvenuto a Torre del Greco, Angelo!".