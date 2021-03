ufficiale Turris, è addio col giovane centrocampista Esposito: risolto il contratto

Giuseppe Esposito saluta la Turris: a dare comunicazione dell'addio con il centrocampista è lo stesso club campano.

Questa la nota:

"La S.S. TURRIS CALCIO comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con il calciatore Giuseppe Esposito, classe 2001. Il giovane centrocampista, prossimo ad accasarsi in altro club, avrà la possibilità di proseguire il suo percorso di crescita nel massimo campionato dilettantistico. Nel ringraziarlo per il contributo dato al settore giovanile ed alla prima squadra nelle ultime stagioni, la società augura ad Esposito le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".