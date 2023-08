ufficiale Vis Pesaro, dal Venezia arriva in prestito il 2004 Lorenzo Da Pozzo

La Vis Pesaro 1898 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la società Venezia FC per la cessione a titolo temporaneo annuale delle prestazioni sportive di Lorenzo Da Pozzo, esterno classe 2004.

Nato calcisticamente nello Spezia è stato ceduto al USD Canaletto, una formazione ligure di Eccellenza dove si è messo in luce con grandi prestazioni, appena sedicenne ha segnato 18 gol in 31 presenze. Passato al Venezia il suo impatto nella Primavera è stato notevole, 30 presenze, 2 gol e 4 assist. Riscattato dai lagunari ha effettuato la preparazione in Prima Squadra ed è stato convocato per due partite in serie B. E’ un giovane dal sicuro avvenire.