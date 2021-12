ufficiale Viterbese, si cambia anche in dirigenza: il Ds Facci sollevato dall'incarico

vedi letture

Serie C

Oggi alle 11:03 Serie C

Dopo le varie rivoluzioni in panchina, la Viterbese cambia anche ai piani dirigenziali: sollevato dall'incarico il Ds Mauro Facci.

Ecco la nota della società:

"US Viterbese comunica di aver sollevato Mauro Facci dall’incarico di direttore sportivo della prima squadra. La società ringrazia Facci per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il futuro".