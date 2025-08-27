Ufficiale Tiago Djalò lascia la Juventus, a titolo definitivo. È un nuovo giocatore del Besiktas

Adesso è ufficiale, il difensore Tiago Djalò non è più un giocatore della Juventus. Il portoghese lascia la Vecchia Signora a titolo definitivo e si accasa in Turchia, a Istanbul, dove giocherà per il Besiktas.

Di seguito il comunicato ufficiale relativo alla cessione di Djalò al Besiktas, pubblicato dalla Juventus: "Tiago Djalo, dalla stagione 2025/2026, vestirà la maglia del Besiktas. È ufficiale, dunque, il suo trasferimento a titolo definitivo in Turchia. Dopo il prestito della scorsa stagione al Porto – con cui ha collezionato 17 presenze fra campionato, coppa portoghese ed Europa League realizzando anche due reti – per il classe 2000 è pronta ora una nuova avventura". E ancora, prosegue la nota della Juventus: "Cresciuto calcisticamente in Portogallo, il difensore centrale è arrivato in bianconero nel gennaio del 2024 dal LOSC Lille - con cui aveva conquistato un campionato e una Supercoppa francese - esordendo il 25 maggio successivo contro il Monza all’Allianz Stadium. Buona fortuna per il futuro, Tiago!".

Alla Juventus, Djalo ha giocato nel concreto solamente per sei mesi. Nel corso dei quali, nei fatti, non ha praticamente mai visto il campo. Giusto qualche convocazione con panchina annessa e un unico subentro, da 16 minuti, all'ultima giornata del campionato 2023/2024 contro il Monza. Lo scorso anno, invece, è stato in prestito al Porto, in patria. Ora saluta la Juve e lo fa a titolo definitivo.