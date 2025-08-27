Ufficiale Como, niente Iñaki Peña: il portiere rinnova col Barcellona e va in prestito all'Elche

Il Barcellona ha ufficializzato il futuro di Iñaki Peña. Il portiere 26enne, appetito anche dal Como, non verrà in Italia perché ha rinnovato il suo contratto con i blaugrana fino al 2029 e trascorrerà la prossima stagione in prestito all’Elche, dove avrà finalmente l’opportunità di giocare con continuità in Liga. L’operazione non prevede alcuna opzione di riscatto: al termine dell’annata Peña tornerà alla base per essere nuovamente a disposizione della società catalana. La notizia è ufficiale ed è stata annunciata dal Barcellona stesso.

Il giocatore ha già raggiunto Alicante nella giornata di ieri e questa mattina ha superato le visite mediche prima della firma e dell’annuncio ufficiale, celebrato dal club con un video di benvenuto. A Elche ritroverà Eder Sarabia, tecnico che lo conosce bene dai tempi in cui era vice di Setien al Barcellona, e avrà la chance di difendere la porta della squadra della sua città.

Per l’Elche si tratta di un innesto prezioso: finora il reparto era affidato al veterano Matías Dituro e al giovane Alejandro Iturbe, ma l’arrivo di Peña eleva il livello e garantisce maggiore solidità in vista della difficile corsa alla salvezza. Per quanto riguarda il Barça, invece, il prestito del portiere ha un risvolto importante: libera spazio nel monte ingaggi e permette l’immediata registrazione in Liga di Wojciech Szczesny, rimasto fuori lista nelle prime due giornate. Il polacco potrebbe così esordire già nella prossima sfida contro il Rayo Vallecano.