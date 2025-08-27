Como, niente Iñaki Peña: il portiere rinnova col Barcellona e va in prestito all'Elche

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:42
di Pierpaolo Matrone

Il Barcellona ha ufficializzato il futuro di Iñaki Peña. Il portiere 26enne, appetito anche dal Como, non verrà in Italia perché ha rinnovato il suo contratto con i blaugrana fino al 2029 e trascorrerà la prossima stagione in prestito all’Elche, dove avrà finalmente l’opportunità di giocare con continuità in Liga. L’operazione non prevede alcuna opzione di riscatto: al termine dell’annata Peña tornerà alla base per essere nuovamente a disposizione della società catalana. La notizia è ufficiale ed è stata annunciata dal Barcellona stesso.

Il giocatore ha già raggiunto Alicante nella giornata di ieri e questa mattina ha superato le visite mediche prima della firma e dell’annuncio ufficiale, celebrato dal club con un video di benvenuto. A Elche ritroverà Eder Sarabia, tecnico che lo conosce bene dai tempi in cui era vice di Setien al Barcellona, e avrà la chance di difendere la porta della squadra della sua città.

Per l’Elche si tratta di un innesto prezioso: finora il reparto era affidato al veterano Matías Dituro e al giovane Alejandro Iturbe, ma l’arrivo di Peña eleva il livello e garantisce maggiore solidità in vista della difficile corsa alla salvezza. Per quanto riguarda il Barça, invece, il prestito del portiere ha un risvolto importante: libera spazio nel monte ingaggi e permette l’immediata registrazione in Liga di Wojciech Szczesny, rimasto fuori lista nelle prime due giornate. Il polacco potrebbe così esordire già nella prossima sfida contro il Rayo Vallecano.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
