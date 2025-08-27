Cassano torna ad attaccare Inzaghi: "Doveva vincere quattro scudetti, ha distrutto l'Inter"

Nel corso della prima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano è tornato a parlare di Simone Inzaghi dopo la manita dell'Inter contro il Torino. "Inzaghi ha distrutto l'Inter, aveva interesse ad andare via e pensava ai soldi arabi. Tutti dicevano che giocava un calcio meraviglioso, con il Torino invece mi ha convinto che anche sullo 0-0 andavano a pressare alti ma non come con Inzaghi. Andavano a pressare alti, giocavano uomo a uomo dietro, ma la cosa che mi è piaciuta è che andavano diretti. Se il Torino andava a prenderli loro cercavano le punte, Inzaghi invece doveva vincere quattro Scudetti su quattro invece è venuto fuori un disastro".

Mandorlini elogia Chivu

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Andrea Mandorlini. Queste le sue parole, partendo dalla nuova Inter di Chivu: "Siamo solo all'inizio di una stagione lunga, adesso deve godersi e sfruttare i giocatori freschi. L'Inter credo abbia fatto un ottimo lavoro soprattutto nelle alternative, rimpiazzando quei giocatori che l'anno scorso non riuscivano a dare quel qualcosa in più a gara in corso. Mi piace la serenità che ha portato il nuovo allenatore, spero dia spazio a Pio Esposito, mi ricorda molto Luca Toni, che io ho allenato, ovviamente con le doverose differenze. Spero possa dargli fiducia, che possa sbagliare col sorriso e senza pressione, adesso deve star lì e imparare dai calciatori bravi".

Sul dualismo tra Chivu e Conte: "Il Napoli quest'anno deve aggiungere un attaccante forte e delle competizioni che l'anno scorso non aveva, vedremo come Conte gestirà queste situazioni a cui non è abituato. Antonio però fa sempre la differenza, troverà il modo per incidere ed essere protagonista su tutti i fronti. Quello di Allegri è un lavoro lungo, non sarà facile perché non mi sembra che il mercato gli abbia dato qualitativamente qualcosa di importante. Lui può fare la differenza, ma non allena una squadra che sulla carta può competere per vincere".