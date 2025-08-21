Union Brescia, colpo in prospettiva per l’attacco. Dal Cassino arriva il 2006 Valente
Tramite i propri canali ufficiali il Cassino, società militante nel campionato di Serie D, ha annunciato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante classe 2006 Mattia Valente all’Union Brescia.
Asd Cassino calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni calcistiche di Mattia Valente classe 2006 all'Union Brescia.
Il possente attaccante cassinate distintosi in D con il Cassino e nella Viareggio Cup con la rappresentativa di serie D, approda tra i professionisti anche grazie alla consulenza di Mattia Buongiorno e Felice Piccolo.
La Società Benedettina, continua a fornire giovani talenti a società blasonate e dimostra ancora una volta di lavorare bene per poter dare ai nostri giovani delle opportunità di carriera importanti.
A Mattia gli auguri sinceri di un futuro roseo e ricco di soddisfazioni per una carriera esaltante.
