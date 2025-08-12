Ufficiale Union Brescia, che colpo tra i pali! Contratto quadriennale per l'ex Spezia Gori

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, ora arriva l'ufficialità: il nuovo portiere dell'Union Brescia è Stefano Gori, che è stato annunciato dall'ambizioso club proprio pochi secondi fa. Come previsto, contratto pluriennale per il giocatore, che ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2028.

Ecco la nota:

"Union Brescia è lieta di annunciare l'acquisizione delle prestazioni sportive di Stefano Gori, che ha sottoscritto un contratto con i biancoazzurri fino al 30 giugno 2028.

Nato a Brescia il 9 marzo 1996, Gori è cresciuto nel settore giovanile del Brescia, per poi proseguire la sua formazione nelle giovanili rossonere del Milan, esordendo successivamente tra i professionisti con il Bari. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti in Serie A – senza mai debuttare – e maturato una solida esperienza in Serie B, difendendo i pali di Pro Piacenza, Pisa, Juventus, Como, Perugia, Monza e Spezia. Nell’ultima stagione con i liguri, ha raggiunto la finale playoff, collezionando 27 presenze, 14 clean sheet e soltanto 23 reti subite (media di 0,85 gol a partita). In carriera conta 206 presenze ufficiali, dai campi di Serie C fino ai vertici del campionato cadetto.

A Stefano, che indosserà la maglia numero 66, va il nostro più caloroso bentornato a casa".