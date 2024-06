Ufficiale Union Clodiense, salutano altri 4 calciatori: sono Bonetto, Burraci, Cescon e Rabbas

Serie C

ieri alle 23:06 Serie C

Dopo gli addii di Grasjan Aliu, Matteo Buratto e Mattia Mauri, l'Union Clodiense ha annunciato l'addio di altri quattro calciatori che non proseguiranno dunque l'avventura in Serie C dopo la promozione. Di seguito la nota del club veneto:

"L’Union Clodiense saluta e ringrazia per la professionalità i giocatori Andrea Bonetto, Antonio Burraci, Andrea Cescon e Mohamed Rabbas. Insieme abbiamo creato qualcosa di speciale e abbiamo dimostrato che con il lavoro di squadra e la passione si possono raggiungere grandi traguardi. I migliori auguri per le nuove avventure che vi attendono affinché siano ricche di soddisfazioni".