Vibonese, rinnovata per 12 mesi la convenzione per la concessione dello stadio "Razza"

Con una nota ufficiale, la Vibonese comunica "che in data odierna è stata rinnovata con il Comune di Vibo Valentia la convenzione per la concessione in uso dello Stadio Comunale “Luigi Razza” propedeutica all’iscrizione al campionato di Serie C 2021/2022.

La concessione, che avrà una durata di 12 mesi, disciplina i rapporti intercorrenti tra il Comune di Vibo Valentia e la U.S. Vibonese Calcio ed ha per oggetto il campo di gioco principale in erba, le tribune, le gradinate, la centrale di comando torri faro, i locali (compresi gli spogliatoi) e tutti i servizi accessori riconosciuti dal Comune necessari, e comunque utili, per lo svolgimento delle gare".

“Ringrazio il Sindaco Maria Limardo, l’assessore Michele Falduto e tutta l’Amministrazione comunale per la tempestività, la vicinanza e la disponibilità dimostrata nei confronti della squadra e della Società, in vista della nuova stagione che, speriamo, possa farci riabbracciare tanti tifosi allo stadio e regalare alla città e a tutta la provincia nuovi e più ambiziosi traguardi in un campionato che si prospetta tra i più belli e competitivi degli ultimi anni”, queste le parole del numero uno rossoblù Pippo Caffo.