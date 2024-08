Ufficiale Vicenza, colpo in mezzo al campo: arriva Della Latta dalla Carrarese

vedi letture

Dopo la promozione in Serie B con la Carrarese per il centrocampista Della Latta c'è il ritorno in Serie C per riprovare la risalita in cadetteria. Il giocatore ha infatti firmato con il Vicenza. Questa la nota dei berici:

"La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla Carrarese Calcio 1908, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Simone Della Latta. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025.

Della Latta, centrocampista classe 1993, nelle ultime due stagioni alla Carrarese è sceso in campo in 78 occasioni, siglando 5 reti e indossando la fascia di capitano.

In carriera ha totalizzato 382 presenze in Serie C e 40 reti siglate con le maglie di Padova, Piacenza, Pontedera, Grosseto, Viareggio e Gavorrano".