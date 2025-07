Ufficiale Vicenza, fatta per Benassai a titolo definitivo dal Trapani. Accordo biennale

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla società FC Trapani 1905, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Benassai. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2027.

Benassai, difensore classe 1998, nell’ultima stagione è sceso in campo in 29 occasioni, in Serie C, con la maglia del Campobasso. In carriera ha vestito, inoltre, le maglie di Lucchese, Taranto e Pontedera.