Ufficiale Virtus Verona ancora insieme a Juanito Gomez. L'argentino rinnova per un altro anno

La Virtus Verona è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Juanito Gomez fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo di un anno.

Nato il 20 maggio 1985 a Reconquista, in Argentina, Juanito ha confermato nelle due recenti stagioni in maglia rossoblù le caratteristiche di attaccante dotato di grande fiuto del gol messe in evidenza nel corso di tutta la sua carriera. Nel biennio con la Virtus ha realizzanto 15 reti in 68 presenze, mettendo a disposizione della squadra l'esperienza di un professionista che ha nel suo curriculum oltre quattrocento partite ufficiali in Italia e oltre cento marcature, di cui 12 in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona.

La Virtus Verona e Juanito sono pronti a nuove sfide!