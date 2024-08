Ufficiale Vis Pesaro, c'è un ritorno fra i pali: contratto fino al 2025 per Mattia Mariani

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver finalizzato l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Mattia Mariani.

Per il portiere classe 2001 si tratta di un ritorno, dopo aver già indossato la maglia della Vis Pesaro nella stagione 2023/2024. Mariani ha firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025.

Nato e cresciuto a Pesaro, Mariani ha fatto parte del settore giovanile della Vis Pesaro prima di passare per Fano, Ascoli e Salernitana. Nel 2020 si unisce alla squadra del Cattolica, in Serie D, in seguito si trasferisce al Notaresco, di nuovo Fano e poi Cattolica. Per il suo ritorno in biancorosso ha scelto la maglia numero 12.