Ufficiale Vis Pesaro, in attacco torna Stabile: il giovane attaccante firma un triennale

Dopo una fugace apparizione alla Vis Pesaro nell'estate del 2024, senza mai scendere in campo prima di trasferirsi in Serie D nella fila del Seravezza Pozzi, l'attaccante Stabile torna a vestire la maglia biancorossa dei marchigiani e questa volta per giocarci. Il giocatore infatti è stato acquistato a titolo definitivo del club e si è legato a esso con un contratto per le prossime tre stagioni. Per il 2004 si tratterà della seconda esperienza in terza serie dopo le cinque presenze con la maglia del Giugliano. Questa la nota della Vis:

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver formalizzato l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore Davide Pio Stabile, che ha stretto con il club un accordo di durata triennale.

Per l’attaccante classe 2004 si tratta di un ritorno: Davide ha passato in biancorosso la seconda parte della stagione sportiva 2023/2024, in prestito dall’Atalanta. Dopo gli anni al Napoli, con i bergamaschi compie tutta la trafila nel settore giovanile e si guadagna la Nazionale, vestendo la maglia azzurra per diverse convocazioni con Under 15 e Under 19. Arriva poi la prima esperienza in Serie C con il Giugliano e il passaggio alla Vis Pesaro 1898, fino al trasferimento nell’estate del 2024 al Seravezza Pozzi, in Serie D, dove in 33 presenze colleziona 7 reti e 6 assist.

Bentornato a Pesaro, Davide".