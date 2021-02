Viterbese, Bensaja: ""Il mister ci ha tirato fuori da una situazione difficile, farà strada"

Nicholas Bensaja, centrocampista della Viterbese, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com. Questo il suo commento sulla fascia di capitano indossata recentemente: "E' molto importante per me, sono qui da un anno e mezzo ed essermi conquistato la fiducia da parte di tutti è motivo d'orgoglio. Essere il vicecapitano di una squadra del genere è importante per me."

Ti definiscono un giocatore di carattere, può essere utile con gli under del gruppo?

"Sicuramente è importante perché abbiamo tanti giovani interessanti. Io, così come altri ragazzi grandi del gruppo diamo una mano ai più giovani."

Potevi andare in Serie B, ma hai preferito rimanere a Viterbo.

"Il sogno è quello di arrivarci con la Viterbese. Sarebbe un sogno. Se non sarà quest'anno spero presto. Sapevo di qualche voce, ma sono contento di rimanere a Viterbo. Sto giocando sempre e la squadra fa risultato".

Ci parli del tuo rapporto con mister Taurino?

"Il mister ci ha tirato fuori da una situazione difficile. E' un giovane che farà tanta strada. Ha pesato tanto la sua forzatura nel chiedermi di rimanere a Viterbo. La squadra merita di più, possiamo risalire."

Il COVID sta danneggiando questo campionato.

"Non danneggia solo noi, ma anche altre squadre. La classifica comunque è veritiera, prendo ad esempio la Ternana, vince e sta lassù."