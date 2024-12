Ufficiale ACR Messina, il giovane Di Bella scende in D: giocherà con la Nuova Igea Virtus

L’Asd Nuova Igea Virtus comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere classe 2006 Antonio Di Bella, in arrivo dall’ACR Messina.

Di Bella, nato a Milazzo il 21 agosto 2006, è cresciuto nelle giovanili del Camaro, prima dell’esperienza con Under 16 Nazionale della Reggina e quindi ancora al Camaro con la rappresentativa Under 17 regionale. E’ quindi passato nella formazione Under 19 dell’Acr Messina, con il ruolo di terzo portiere della prima squadra di serie C, prima di sposare il progetto della Nuova Igea Virtus.

“Quando ho avuto l’opportunità di entrare a far parte di questa squadra – ha dichiarato Di Bella - non ho esitato a prendere questa decisione. Il progetto che mi è stato presentato dal direttore Antonio Russo mi ha convinto fin da subito. Sono entusiasta di far parte di questa società storica e di questo gruppo solido, dove c’è voglia di fare bene e portare a casa risultati importanti. Sono pronto a dare il massimo in campo per questa maglia”.

Contestualmente all'arrivo di Di Bella, è stato definito anche il trasferimento all'Acireale, in prestito fino al termine della stagione, del portiere Michelangelo La Rosa.