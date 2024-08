Ufficiale Chievo, colpo in prospettiva: preso il centrocampista 2007 Deda

Colpo in entrata per il Chievo. Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha comunicato l'ingaggio del centrocampista Enriko Deda. Ecco la nota ufficiale: "L'A.C. ChievoVerona è lieta di annunciare l'arrivo del giovane Enriko Deda, centrocampista classe 2007.

"L’idea di venire a giocare al Chievo è stata una grande opportunità che mi è stata offerta e che sono riuscito a cogliere. Sarà un onore indossare la maglia di una squadra che ha fatto la storia. L’obbiettivo personale di questa stagione è di migliorare su ogni aspetto e acquisire più esperienza nel mondo dei grandi. Mi aspetto una grande stagione anche perché grazie al supporto dello staff stiamo lavorando bene e siamo una squadra con molto potenziale".

Di origini albanesi, Enriko Deda, nato l'8 settembre 2007, muove i suoi primi passi nel mondo del calcio in Friuli nelle giovanili del Fontanafredda, per poi passare al professionismo a Pordenone per una stagione. Lo scorso anno ha indossato la maglia del Cosenza Under 19.

Ad Enriko i migliori auguri per questa nuova esperienza in maglia bianco blu!", chiude la nota del club.