Ufficiale Colpo dell'Ospitaletto: tesserato l'ex Parma Baraye. Lo scorso anno era in Portogallo

vedi letture

La Società A.C. OSPITALETTO Franciacorta comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Yves Baraye per il suo trasferimento in orange.

Nato il 2 giugno 1992 in Senegal, Yves Baraye è un attaccante esterno che si distingue per velocità, fisicità e capacità tecnica. La sua carriera inizia in Francia, dove cresce calcisticamente nel settore giovanile del Marsiglia. Tuttavia, è in Italia che il suo talento viene notato dall’Udinese, che lo porta a trasferirsi in Friuli a soli 18 anni. Dopo l’arrivo all’Udinese, Baraye viene mandato in prestito al Lumezzane in Serie C, dove inizia a farsi conoscere collezionando 71 presenze, 9 gol e 5 assist. Le sue prestazioni attirano l’attenzione di club più importanti, e nella stagione 2013/2014 passa alla Juve Stabia, facendo il suo debutto in Serie B. In questa esperienza, Baraye segna 2 gol in 19 partite, dimostrando di essere all’altezza della competizione. La stagione successiva lo vede protagonista alla Torres in Serie C, dove conferma tutte le sue qualità di attaccante rapido e incisivo. Il suo momento di gloria arriva nell’estate del 2015, quando il Parma, desideroso di tornare tra i grandi del calcio italiano, punta su di lui. Baraye diventa un giocatore fondamentale per il club emiliano, contribuendo alla straordinaria risalita dalla Serie D fino alla Serie A. In tre stagioni con il Parma, Baraye mette a segno 32 gol e fornisce 16 assist in 101 partite. Dopo l’esperienza con i ducali, Baraye continua la sua carriera al Padova in Serie B, prima di trasferirsi all’estero. Nel 2019 approda in Portogallo, nella seconda divisione lusitana, e successivamente, nel 2022, si trasferisce in Serbia per giocare con il Novi Sad. Dopo essersi svincolato al termine della scorsa stagione, torna nuovamente in Portogallo prima di approdare in Italia, firmando per un nuovo club, dove è già a disposizione del tecnico Quaresmini.