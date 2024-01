Ufficiale Dalla Primeira Liga portoghese alla Serie D italiana. Goncalo Paulino sbarca al Tivoli

Un rinforzo straniero per tentare la salvezza, ecco l'ultimo colpo di mercato del Tivoli, formazione del Girone F di Serie D. Annunciato così dal club a mezzo social: "All'inizio del dialogo eravamo alquanto scettici che Goncalo potesse prendere in considerazione di misurarsi in una categoria ben diversa da quelle che normalmente gli appartengono. Tanto per citarne una, la passata stagione ha messo in mostra le sue capacità nel campionato Andorrano di prima divisione, (Lega FAF), realizzando10 reti, frutto delle sue esperienze maturate in ambito professionistico in categorie di 1 e 2 divisione Europea. Motivi questi, come dicevamo, del nostro timore che non potesse accettare mentre invece, il nostro Goncalo, dopo evidentemente una serie di valutazioni ed informazioni sul nostro Club, ha deciso e scelto di indossare i colori amarantoblu. Una scelta, a suo dire, dettata dalla storicità del blasone oltre alla conoscenza dello stesso anche al di fuori dei confini nazionali.

Per questo gesto di considerazione e fiducia incondizionata che ci ha voluto riservare, vogliamo ringraziarlo infinitamente estendendoli, tra l'altro, un caloroso benvenuto.

Goncalo Paulino, mezzala classe '98".

Il giocatore, per il match odierno contro il Notaresco, è stato convocato perché subito a disposizione, ma è partito dalla panchina.