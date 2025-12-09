Livorno, Dionisi: "Vittoria importante contro la prima. Venturato ha portato tranquillità"

“Sicuramente una vittoria importante giocavamo con la prima in classifica, un passo avanti dopo aver fatto una buona partita contro il Gubbio senza riuscire a ottenere il successo”. L’attaccante del Livorno Federico Dionisi ai microfoni di Sky Sport ha parlato così del successo ottenuto contro l’Arezzo nell’ultimo turno di campionato.

“Abbiamo messo in campo un po' più di coraggio. - prosegue il classe ‘87 parlando dell’arrivo in panchina di Roberto Venturato - Il mister ha portato tranquillità dopo un periodo in cui eravamo un po' meno compatti. Ora stiamo cercando di diventare squadra e ci stiamo riuscendo. Dobbiamo fare il massimo ogni partita e ci stiamo concentrando su questo”.

Spazio poi ai prossimi impegni con il Livorno che tornerà in campo il 20 dicembre: “Ora dobbiamo restare fermi per un turno, ma ci faremo trovare pronti per quella successiva per cercare di mettere un altro tassello nel nostro campionato”.