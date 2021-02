Gazzaev annuncia: "Continuare a lavorare a Siena per me è assolutamente inaccettabile"

vedi letture

E’ di oggi l’ufficialità della fine del rapporto fra il Siena e Marian Pahars, tecnico lettone arrivato poco più di due settimane fa sulla panchina del club toscano dopo la fine del rapporto con Alberto Gilardino.

Pochi minuti fa Vladimir Gazzaev, tecnico russo alla guida del club insieme a Pahars, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RB Sport per spiegare quanto sta accadendo nella città toscana: “Le cose non sono andate come avevamo previsto. Prima di tutto non c’è stato alcun tipo di appoggio da parte delle autorità locali e questo ha ritardato il mio permesso di lavoro senza avere certezze sui temi. Quindi per me sarà praticamente impossibile allenare la squadra dovendo stare costantemente in tribuna. Il presidente Gevorkyan ha compiuto sforzi titanici in termini di sviluppo professionale del club, e in questa situazione il Comune e i tifosi del Siena dovrebbero essere grati e apprezzare molto. Dal momento del mio arrivo però ho avuto sensazioni completamente diversa in merito. Per questo iniziare o continuare a lavorare a Siena è per me assolutamente inaccettabile”.