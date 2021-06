Il Gozzano torna in Serie C. Leonardi: "Vendicata la retrocessione decisa a tavolino"

Con il pareggio centrato a Imperia, il Gozzano ha festeggiato l'immediato ritorno in Serie C, dopo un anno di dilettantismo: una categoria, la Serie D, arrivata lo scorso anno con lo stop dei campionati per Covid-19, nonostante ci fossero ancora 11 gare da giocare e la salvezza non fosse così lontana per i piemontesi.

E proprio di questo, come riferisce La Stampa - ed. Alessandria, ha parlato nel post gara il presidente rossoblù Fabrizio Leonardi:

«Un anno fa ci hanno fatto retrocedere a 11 giornate dalla fine cristallizzando la classifica e facendoci un torto. Ma nel calcio a volte c’è giustizia e ora questo torto è stato riparato. È una giornata memorabile: è una promozione più bella e sofferta della prima e sono felice per tutti i cuori rossoblù, a partire da quello del nostro patron Alberto Allesina che anche da lassù ha continuato a sostenerci".