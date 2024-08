Ufficiale L'Aquila punta alla promozione in Serie C: colpo Misuraca per il centrocampo

vedi letture

Dopo aver sfiorato la promozione nella passata stagione, L'Aquila vuole tornare fra i professionisti e per questo ha piazzato un colpo importante in vista della prossima stagione assicurandosi le prestazioni del classe '90 Misuraca reduce da due stagioni (70 presenze e sei reti) con la maglia della Fermana in Serie C. Questo il comunicato del club:

L’Aquila 1927 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive per la stagione 2024-2025 del calciatore Gianvito Misuraca.

Esperto centrocampista classe 1990, è cresciuto nel vivaio del Palermo con cui ha vinto, da capitano, il Campionato Primavera. Nel corso della sua carriera ha collezionato 128 presenze in Serie B, condite da 7 reti e 10 assist, con Vicenza, Grosseto e Pordenone, 234 presenze in Serie C, condite da 20 reti e 20 assist, con Pisa, Bassano Virtus, Pordenone, Bari e Fermana. Esperienza internazionale con il Gorica, con 8 reti in 30 presenze nella massima serie slovena.

Nel suo palmarés spiccano le vittorie dei campionati di Serie C con Pordenone e Bari, la Supercoppa di C con il Pordenone e la Coppa di Slovenia con il Gorica.

“Sono molto contento e carico di iniziare questo percorso. Sono felice di ritrovare anche Manuel Giandonato con il quale ho giocato a Vicenza e a Fermo – le prime parole in rossoblù di Misuraca – L’Aquila 1927 è un club ambizioso, ha un progetto serio e sono davvero molto felice di mettere a disposizione la mia esperienza per il mister, i compagni di squadra e la società”.