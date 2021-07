La Correggese riparte da un Campione del Mondo: il nuovo mister è Barone

A proposito di Nazionale, ecco la Serie D attinge dai campionati di Germania 2006. Con una nota ufficiale, infatti, il club comunica di aver "deciso di affidare la guida della prima squadra a Simone Barone, uno degli eroi azzurri che nel 2006 conquistò il Mondiale in Germania.

Simone Barone è un nome che si presenta da solo, nato a Nocera Inferiore il 30 aprile 1978, vanta più di 300 presenze da calciatore tra Serie A e Serie B, 16 presenze con 1 gol in Nazionale e la conquista di un Campionato Mondiale con la maglia azzurra. Terminata la carriera da giocatore nel gennaio del 2013 Barone ha iniziato quella da allenatore, facendo crescere il proprio bagaglio d’esperienza in settori giovanili importanti come Modena, Parma, Juventus e Sassuolo, società in cui ha allenato fino al momento in cui ha deciso di fare il salto nel calcio dei grandi, partendo proprio dalla panchina di una società ambiziosa come la Correggese, dove Barone potrà unire al proprio carisma acquisito dai tanti anni da calciatore, la conoscenza dei giovani che gli arriva dai tanti anni di allenatore nel settore giovanile".

Spazio quindi alle parole del Ds Giorgio Marinucci Palermo: “Fin dal primo momento in cui ci siamo incontrati quello che ci ha colpito di lui è stata la grande ambizione e la voglia di ottenere risultati importanti, sono proprio le caratteristiche che stavamo cercando in un allenatore. Dal punto di vista del nome Simone Barone si presenta da solo per l’importantissima carriera che ha avuto da calciatore, a cui ha aggiunto esperienze da allenatore in settori giovanili importanti come Modena, Parma, Juventus e Sassuolo. Dopo diversi anni con i ragazzi ha ora la voglia di fare uno step di crescita personale in più e siamo convinti che insieme potremmo fare qualcosa d’importante. E’ una persona che conosce benissimo le dinamiche dello spogliatoio, oltre a sapere come si devono allenare i giovani che, come sappiamo molto bene, in Serie D sono fondamentali”.

Sicuro dell’ottima scelta fatta e con tanta voglia di ripartire anche il presidente biancorosso Claudio Lazzaretti: “Siamo certi di aver centrato l’uomo giusto, con il suo carisma sarà una guida importante per tutti all’interno dello spogliatoio e, come noi ha dimostrato di avere grande ambizione nell’arrivare a traguardi importanti. Dopo la scorsa stagione che è stata molto difficile per le tantissime vicissitudini che ci sono capitate ora vogliamo ripartire guardando avanti con entusiasmo e la solita voglia di essere protagonisti fino alla fine. Credo che non ci sia modo migliore che iniziare con l’arrivo di un Campione del Mondo”.