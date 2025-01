Ufficiale La Pistoiese cala un doppio colpo dalla B: dal Cesena Giometti, dallo Spezia Mosti

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pistoiese "intende render noto l’arrivo in arancione di Cristiano Giometti, attaccante classe 2006 in prestito dal Cesena. Giometti in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del San Marino, scendendo in campo 18 volte e segnando 1 gol, contro il Ravenna. Prima di indossare la casacca biancoceleste, Giometti ha fatto la trafila giovanile tra Cesena e Rimini.

La Società FC Pistoiese, inoltre, comunica anche l’arrivo in arancione di Nicola Mosti, portiere classe 2006. L’estremo difensore originario di Massa si è distinto nello Spezia, club dal quale arriva in prestito, disputando nella prima parte di stagione 5 partite in Primavera 2 e andando anche 4 volte in panchina con la prima squadra, in Serie B. La Società FC Pistoiese, parallelamente, rende nota la risoluzione contrattuale di Vito Dibenedetto e Davide Balleello. Il Club, salutando il classe 2004 e il classe 2005, intende augurare loro il meglio per il futuro professionale".