Ufficiale Prato, confermato Ridolfi in panchina. Berti sarà Ds, Sciannamé il Coordinatore Tecnico

Avevamo anticipato del possibile approdo dell'ex Carrarese Gianluca Berti al Prato, formazione che nella passata stagione ha militato nel Girone D di Serie D, e così è stato, perché questo pomeriggio il club toscano ha annunciato il nuovo organigramma, che vede appunto Berti nel ruolo di Direttore Sportivo, affiancato dal confermato Coordinatore Tecnico Claudio Sciannamè, e mister Maurizio Ridolfi ancora alla guida dei biancocelesti.

Di seguito, la nota ufficiale:

"La A.C. Prato è lieta di comunicare la conferma di Mister Maurizio Ridolfi alla guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2024/25.

Confermato anche Claudio Sciannamé nel ruolo di Coordinatore Tecnico che nella prossima stagione affiancherà il DS Berti.

Ad entrambi rivolgiamo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto fino ad ora ed un grande in bocca al lupo per la prossima stagione!".