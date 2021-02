tmw Altro nome per l'attacco del Siena: è Davide Arras della Pianese

Non c’è solo l’esperto Maurizio Peluso nel mirino del Siena per rinforzare l’attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club toscano avrebbe infatti pensato anche a Davide Arras, classe ‘98 attualmente in forza alla Pianese, avversaria dei bianconeri nel Girone, dove ha segnato sei reti in 16 presenze in Serie D.