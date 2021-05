Trento, un dirigente esperto dopo la promozione: Seeber, Foschi e Lucchesi nel mirino

Dopo aver festeggiato la promozione in Serie C in casa Trento si guarda al futuro con la ricerca di un dirigente esperto da affiancare al ds Attilio Gementi per costruire la squadra in vista della prossima stagione. Secondo Trivenetogoal.it nei giorni scorsi il presidente Mauro Giacca avrebbe avuto dei colloqui con Werner Seeber, Rino Foschi e Fabrizio Lucchesi. Uno di questi potrebbe entrare in società nelle prossime settimane.