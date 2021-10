ufficiale Fidelis Andria, risoluzione consensuale per Spano. Ora lo attende la Serie D

"La Fidelis Andria 2018 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Samuele Spano. La dirigenza biancazzurra desidera ringraziare il calciatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il futuro". Con questa nota il club pugliese ha annunciato l'addio del classe '94 che continuerà la propria carriera in Serie D. Su Spano infatti ci sono da tempo Arzachena e Sambenedettese.