ufficiale Giana Erminio, l'ex capitano Chiappella nuovo mister. Da giocatore portò club in C

La promozione tra i pro da calciatore è riuscita, adesso ad Andrea Chiappella spetta di centrarla da allenatore: la Giana Erminio, infatti, ha deciso di affidare all'ex capitano biancazzurro la panchina per la stagione 2022-23, che vedrà i lombardi nel campionato di Serie D, dopo la retrocessione a margine del passato campionato.

Di seguito la nota della società:

"La società Giana Erminio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione sportiva 2022/23 ad Andrea Chiappella.

Classe 1987, è stato l’allenatore delle formazioni Berretti e Primavera della Giana Erminio ininterrottamente dalla stagione 2017/18. È stato calciatore (di ruolo difensore) e capitano della Prima Squadra dalla stagione 2008/09 alla stagione 2013/14 – anno della vittoria del campionato Serie D – contribuendo al triplice salto che ha portato i biancazzurri dalla Promozione alla Lega Pro con tre promozioni consecutive.

In data 8.4.2022 il Settore Tecnico della Figc ha pubblicato il comunicato con la lista degli allenatori abilitati UEFA A dopo l’ultimo corso iniziato il 13 settembre 2021: Andrea Chiappella è tra loro e con la tesi dal titolo “Il sistema di gioco: una base per lo sviluppo di principi e strategie” ha ricevuto una particolare segnalazione da parte dello stesso Settore Tecnico Figc.

Nella stagione sportiva 2021/22 ha guidato la formazione Primavera 4 della Giana a concludere il campionato al 2° posto nel girone A, approdando alle Fasi Finali: dopo aver battuto il Piacenza e la Pro Patria è arrivata alla finalissima di Cesena, dove ha superato 2-0 la Juve Stabia con i gol di Colombara e Ghilardi, aggiudicandosi il trofeo nazionale e la virtuale promozione in Primavera 3.

Il presidente della Giana Erminio Oreste Bamonte e il vicepresidente e responsabile dell’area tecnica Cesare Albè, che fu allenatore di Andrea Chiappella durante tutte le stagioni trascorse da giocatore con la maglia biancazzurra, hanno deciso di puntare su di lui per la ripartenza della Giana nel campionato Serie D 2022/23.

STAFF TECNICO

Vice allenatore: Alberto Sala

Preparatore Atletico: Niccolò Legnani

Preparatore dei portieri: Giancarlo Bianchi

Collaboratore tecnico: Michael Maccali".