ufficiale Greselin e Benassi, i colpi da 90 di un Livorno che crede e vuole la Serie C

Il Livorno crede nel ritorno tra i pro, in un girone di ferro, l'E di Serie D, che vede primeggiare a ora la Pianese e vanta formazioni di spessore come Arezzo, Follonica Gavorrano e Poggibonsi.

Ma i colpi di mercato dei labronici sono chiaro indizio delle intenzioni: in amaranto approdano infatti il centrocampista Simone Greselin, del cui arrivo riportiamo sotto il comunicato, e l'esperto difensore Maikol Benassi.

"L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il centrocampista Simone Greselin, classe 1998, nella scorsa stagione protagonista della vittoria del campionato di serie D (girone D) con il Rimini, dove ha messo insieme 33 presenze e 6 gol conquistando la promozione in C.

Greselin, cresciuto nel settore giovanile del Varese, vanta 99 presenze nel campionato di serie C, 71 con la Giana e 28 con la Lucchese. Nella prima parte di questa stagione ha giocato invece in serie D (girone F) con la maglia della Vastese, con cui ha collezionato 14 presenze e 2 gol".

Questo, invece, il comunicato della Pistoiese che annuncia il passaggio del difensore: "La società US Pistoiese 1921 comunica il trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale Maikol Benassi all’Unione Sportiva Livorno 1915.

La US Pistoiese 1921 augura il meglio a Maikol per il prosieguo della stagione".