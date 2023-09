ufficiale Torres, Urso saluta e va in Serie D: ha firmato con la Cavese

vedi letture

"La Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Francesco Urso.

Nato a Fano il 9 Giugno 1994. Vanta una grossa esperienza nel professionismo avendo esordito in A col Cesena nel 2012 per poi disputare due campionati di C2 con Alma Fano e Santarcangelo con circa 55 presenze all’attivo. Passato al Prato in Serie C, ha poi vissuto uno splendido triennio in Serie B col Vicenza dove ha collezionato 54 gare ed 1 gol nel 2016/17. Ancora in Lega Pro con le maglie di Matera, Virtus Entella, Catanzaro, Fano, Fidelis Andria e lo

scorso campionato alla Torres 1903 nel Girone B della Lega Pro".

Con questa nota il club campano ha annunciato l'arrivo del centrocampista che nella passata stagione ha collezionato 12 presenze con tre assist in Sardegna da gennaio in avanti. Urso lascia così la terza serie e approda in Serie D.