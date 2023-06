ufficiale Viterbese, risolto consensualmente il contratto col tecnico Giacomo Filippi

US Viterbese 1908 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Giacomo Filippi per la risoluzione consensuale del contratto. Al Sig. Filippi va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, con l’augurio di ottenere le migliori fortune professionali nel prosieguo della carriera.