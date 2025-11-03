…con Beppe Accardi
“La Fiorentina? Le annate storte capitano, è iniziata male e potrebbe finire peggio”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.
Cosa serve ai viola?
“C’è bisogno di guardarsi in faccia, ritrovarsi, non perdere la testa e creare gruppo. A tirarsi fuori da questa situazione devono essere calciatori”.
Eppure a vedere i nomi…
“A volte pensi di avere fatto tutto bene e poi succede che non va per il meglio”.
Pioli non ha inciso?
“Quando Ancelotti è andato al Napoli tutti si aspettavano che facesse la differenza. Poi le cose non sono andate per il verso giusto. Bisogna fare gruppo, cercare la giusta coesione tra tutti i reparti e la serenità necessaria”
Buona la prima per Spalletti alla Juve…
“In pochi giorni non si può fare un miracolo. La scossa è servita a qualcosa”.
Il suo Palermo ha vinto 5-0 contro il Pescara. L’anno giusto per andare in A?
“Sicuramente hanno le carte in regola per giocarsela fino alla fine. La reazione di sabato è stata importante”.
