…con Beppe Accardi

“La Fiorentina? Le annate storte capitano, è iniziata male e potrebbe finire peggio”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Cosa serve ai viola?

“C’è bisogno di guardarsi in faccia, ritrovarsi, non perdere la testa e creare gruppo. A tirarsi fuori da questa situazione devono essere calciatori”.

Eppure a vedere i nomi…

“A volte pensi di avere fatto tutto bene e poi succede che non va per il meglio”.

Pioli non ha inciso?

“Quando Ancelotti è andato al Napoli tutti si aspettavano che facesse la differenza. Poi le cose non sono andate per il verso giusto. Bisogna fare gruppo, cercare la giusta coesione tra tutti i reparti e la serenità necessaria”

Buona la prima per Spalletti alla Juve…

“In pochi giorni non si può fare un miracolo. La scossa è servita a qualcosa”.

Il suo Palermo ha vinto 5-0 contro il Pescara. L’anno giusto per andare in A?

“Sicuramente hanno le carte in regola per giocarsela fino alla fine. La reazione di sabato è stata importante”.