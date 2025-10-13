TMW Accardi su Dionisi ad Empoli: "Può fare bene. Non è una piazza stressante come Palermo"

Ospite delle colonne di TMW all'interno della rubrica 'A tu per tu', Giuseppe Accardi, decano degli agenti italiani, ha commentato la voce che vuole l'Empoli pronto a interrompere il rapporto con Guido Pagliuca per riportare al 'Castellani' Alessio Dionisi:

"La stabilità della società per gli allenatori è fondamentali. Pagliuca ha fatto un ottimo lavoro l'anno scorso. Dionisi era già stato ad Empoli, il suo ritorno sarebbe una scelta ponderata: conosce già l'ambiente. Empoli non è una piazza stressante come quella di Palermo, può fare bene".

Sulla crisi dello Spezia, sempre per quanto riguarda la Serie B, spiega: "Solo un momento particolare come capita a tante squadre. Deve solo mantenere serenità, non perdere la testa e continuare a lavorare. Il valore dello Spezia non rispecchia la classifica".