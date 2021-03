...con Cristiano Giaretta

“Soste utili per ricaricarsi. Scudetto, tutto in mano all’Inter. Lukaku straripante. Felici di Masina e Lazaar, otto partite e penseremo al futuro. L’Inghilterra riapre ai tifosi.L’Italia acceleri...”

“Le soste servono sempre a tutti. Sia a chi sta andando bene che a chi va male. Non credo alle teorie che se stai andando bene è un peccato che ti fermi”. Così a Tuttomercatoweb il direttore sportivo del Watford, Cristiano Giaretta.

Scudetto: è l’anno dell’Inter?

“Sembra che si stia creando quel gap difficile da colmare. L’Inter è padrona del suo destino. E visto il condottiero che hanno, non è una buona notizia per le altre”.

Lukaku protagonista. Se lo aspettava così?

“Non così straripante. Era difficile prevedere un’esplosione così, totale. Poi mi sembra anche un ragazzo molto serio che apprezza l’Italia”.

E il suo Watford? Avete puntato su Masina e Lazaar.

“Dopo l’infortunio di inizio stagione Masina è rientrato da dicembre alla grande. Sta facendo molto bene. Lazaar lo abbiamo preso come alternativa, sta pagando la conferma di Adam ma ci ha fatto vedere che è stato una scelta importante: il giocatore c’è, ha solo bisogno di continuità. Tecnicamente non si discute”.

Lazaar può restare anche l’anno prossimo?

“Abbiamo otto partite, non dobbiamo sbagliare e pensare ad altro che al campo. Ogni decisione è rimandata al termine del campionato. Abbiamo creato una buonissima posizione che dobbiamo incrementare. Massima concentrazione, testa bassa e pedalare”

Che mercato sarà quello estivo?

“Sarà un mercato di ripresa rispetto a gennaio. Ma la ripresa è lontana, ci vorrà un anno di calcio pieno. Poi ci potrà essere una ripresa”.

Magari con i tifosi allo stadio...

“Beh, in Inghilterra c’è la volontà di aprire gli stadi con diecimila persone dal 17 maggio. Le misure sono state un po’ allentate. Dal 12 aprile riapriranno alcuni esercizi considerati non indispensabili. Speriamo che vada tutto bene. In Italia bisognerà attendere che andranno intensificate le dosi del vaccino. Dipenderà tutto da come viaggiano i vaccini”.