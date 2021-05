...con Sergio Pellissier

A tu per tu

A tu per tu

“Inter, Scudetto meritato. Milan? Stava facendo più delle aspettative. Juve? Importante andare in Champions. Empoli, grande percorso. Monza? Ci sono i playoff...”

“Il Milan stava facendo più delle aspettative. Non era la squadra candidata a vincere il campionato anche se sembrava andare molto bene. L’Inter ha fatto una cavalcata importante ed è sempre stata tosta da affrontare”. Così a Tuttomercatoweb l’ex attaccante del Chievo Verona, Sergio Pellissier.

Qualcuno ha contestato il gioco di Conte.

“L’importante è vincere, non come si gioca. Se poi ci sono i professionisti che vogliono giocare bene e vincere sono problemi loro. In un campionato così lungo l’Inter ha dimostrato di essere concreta. L’obiettivo era vincere lo Scudetto”.

La Juve ha faticato parecchio.

“Ha calciatori straordinari, ma hanno fatto una scelta di creare qualcosa di nuovo. E di ricominciare da capo. Quando ricominci non è facile. Pirlo è un allenatore nuovo, come prima volta ha allenato una squadra blasonata. La società ha cercato di ricreare un nuovo progetto. L’esperienza conta. La società è sana. Quando cambi tanto è normale fare fatica. Intanto quest’anno è importante andare in Champions”.

Serie B: l’Empoli conta i giorni per tornare in Serie A.

“Ha sbagliato poco e conquisterà la promozione meritata. Ha fatto un percorso concreto senza problematiche. Altre squadre non hanno fatto lo stesso percorso ma sono attrezzate. Penso a SPAL, Lecce e Monza. E il Chievo anche se magari è uno step dietro. L’Empoli ha fatto un ottimo campionato”.

Dal Monza grandi firme ci si aspettava ben altro campionato.

“I nomi sono importanti, la rosa è enorme e non è facile gestirla. Berlusconi e Galliani sono abituati a grandi imprese, ma non è facile vincere un campionato. E poi i playoff saranno una lotteria”.

E lei? Dopo l’esperienza al Chievo la rivedremo all’opera come dirigente?

“È un periodo così un po’ per tutti. Le società scelgono direttori con esperienza, vedremo. Oggi non ci sto pensando”.