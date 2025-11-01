1 novembre 1897, su una panchina di Torino nasce il club più titolato d'Italia

L'1 novembre del 1897 il calcio dei professionisti non esisteva ancora in Italia - in realtà arriverà diverso tempo dopo - ma i primi club stavano nascendo. Primo il Genoa nel 1893. Quel dì, su una panchina di Corso Re Umberto, uno dei viali più importanti di Torino, si ritrova un gruppo di amici appassionati del football, gioco che era sbarcato in Italia dall'Inghilterra qualche anno prima.

A incontrarsi sono alcuni ragazzi del Liceo Classico Massimo D'Azeglio. Nessuno supera i 17 anni, beata gioventù. Sarà per questo che viene fondata la società di Torino che risponde al nome della loro età. In altri termini, Juventus, dal latino. Sembrerebbe inizialmente un gioco e sicuramente i diretti protagonisti mai potrebbero sapere di avere fondato il club più blasonato d'Italia. Il primo per Serie A vinte, sebbene la denominazione fosse diversa, cioè Sport-Club Juventus. Il primo campo era quello di Piazza D'Armi, mentre la panchina in cui si ritrovavano i ragazzi è conservata nel museo ufficiale dei bianconeri.

Tra le opzioni tra cui scegliere c'erano anche Società Via Fort e Società Sportiva Massimo d'Azeglio. Il primo presidente della società è Eugenio Canfari, la maglia è rosa ed è in quella colorazione che nel 1900 debutta in campionato. Tre anni dopo arriva il bianconero, importato dal Notts County. Il primo titolo italiano è nel 1905, in un triangolare con Genoa e Milanese, quando il presidente è lo svizzero Alfred Dick.