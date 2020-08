20 agosto 2005, l'Inter batte la Juventus e vince la Supercoppa italiana

Il 20 agosto 2005 a Torino l'Inter fa il colpaccio, aggiudicandosi la Supercoppa italiana battendo in gara secca la Juventus. I nerazzurri di Roberto Mancini si presentano in casa dei campioni d'Italia in qualità di detentori della Coppa nazionale e vincono la sfida al termine di una partita equilibrata, decisa ai tempi supplementari da Juan Sebastian Veron. Si tratta del secondo titolo per la Beneamata, dopo il successo del 1989.