27 giugno 1984, la Francia trascinata da Platini è campione d'Europa

© foto di Giacomo Morini

Il 27 giugno 1984 al Parco dei Principi di Parigi la Francia si laurea campione d'Europa, superando in finale per 2-0 la Spagna. Si tratta del primo trofeo importante per i transalpini trascinati nel torneo da un Michel Platini da Pallone d'Oro. "Le Roi" arriva al torneo al top della forma, segnando 8 reti, uno dei quali quello che vale l'1-0 contro gli iberici. All'ultimo minuto segnerà Bruno Bellone. Alla fase finale della competizione c'è una grande assente: l'Italia campione del mondo in carica che nelle qualificazioni fallisce clamorosamente, chiudendo al quarto posto dietro Romania, Svezia e Cecoslovacchia.