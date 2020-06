27 giugno 1984, Platini trascina la Francia al titolo di campione d'Europa

vedi letture

Il 27 giugno 1984 al Parco dei Principi di Parigi la Francia si laurea campione d'Europa, superando in finale per 2-0 la Spagna. Si tratta del primo trofeo importante per i transalpini trascinati nel torneo da un Michel Platini da Pallone d'Oro. "Le Roi" arriva al torneo al top della forma, segnando 8 reti, uno dei quali quello che vale l'1-0 contro gli iberici. All'ultimo minuto segnerà Bruno Bellone. Alla fase finale della competizione c'è una grande assente: l'Italia campione del mondo in carica che nelle qualificazioni fallisce clamorosamente, chiudendo al quarto posto dietro Romania, Svezia e Cecoslovacchia.