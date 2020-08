7 agosto 2001, il Brescia si gioca la qualificazione in UEFA contro il Paris Saint-Germain

Il 7 agosto 2001 è una data storica per il Brescia che gioca nel prestigioso palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi in una competizione UEFA. Le rondinelle affrontano il Paris Saint-Germain per l'andata della finale di Intertoto, che varrebbe l'accesso alla Coppa UEFA, competizione a cui i bresciani non hanno mai preso parte. Prima di arrivare a questa sfida il Brescia aveva eliminato a luglio gli ungheresi del Tatabanya e i cechi del Chmel Blsany. Davanti a 35mila spettatori il Brescia riesce a resistere contro un avversario sulla carta più forte, con giocatori del calibro di Arteta, Anelka e Okocha. Dal canto suo la squadra di Carlo Mazzone può vantare Luca Toni e soprattutto Roberto Baggio. Finisce 0-0, un risultato che riempie di speranze il popolo bresciano in vista del ritorno al "Rigamonti". Due settimane dopo, però, finirà con un amaro 1-1 che promuoverà i francesi.