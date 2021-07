AIA, 4 arbitri dismessi per motivi tecnici. De Santis di Lecce in A 'alla memoria'

Cinque direttori di gara passano dalla Can C alla A

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Sono quattro gli arbitri dismessi dalla serie A 'per motivi tecnici', in vista della prossima stagione; promosso alla serie A "alla memoria" Daniele De Santis, l'arbitro di C ucciso a settembre scorso a Lecce insieme con la fidanzata, Eleonara Manta. Lo apprende l'ANSA. Gli arbitri 'dismessi', negli organici che saranno resi noti a breve, sono Daniel Amabile della sezione di Vicenza, Lorenzo Illuzzi (Molfetta), Ivan Robilotta (Sala Consilina) e Riccardo Ros (Pordenone). Cinque i promossi dalla Can di C alla A: Andrea Colombo (Como),Francesco Cosso (R.Calabria), Matteo Marcenato (Genova), Gianpiero Miele (Nola),Luca Zufferli (Udine) (ANSA).