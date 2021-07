Allegri festeggia in attesa della Juventus: il suo cavallo vince a Parigi. E non di corto muso

vedi letture

In attesa di iniziare la sua seconda avventura alla Juventus, Massimiliano allegri può festeggiare per il successo di uno dei cavalli di sua proprietà. Si tratta di Light Up My Dream che, col fantino Soumillon, ha vinto la corsa a Longchamp, Parigi. Una corsa sui mille metri che è stata vinta con oltre una lunghezza di vantaggio, quindi non propriamente di "corto muso". A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.